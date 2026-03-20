Abren tumba del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala

La tumba del Santo Hermano Pedro de San José de Betancur está abierta a los fieles.
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El templo de "San Francisco El Grande" está listo para recibir a cientos de personas para conmemorar al primer santo de Guatemala.
Horario para visitar la tumba
Según Fray Edwin Alvarado, rector del templo, el sepulcro permanecerá abierto al público hasta las 6:00 de la tarde del domingo 22 de marzo.
La fecha coincide con uno de los eventos más esperados de la Cuaresma antigüeña: la procesión de Jesús Nazareno de la Caída, de la aldea San Bartolomé Becerra.
Las autoridades eclesiásticas prevén que la cifra aumente, más de 23 mil personas podrían acudir al Templo debido a que conincide con la fecha del cortejo procesional del domingo.
"Es una fecha hermosa. Nos hemos atrevido a abrir la tumba para que las personas vengan a rezar y a dar gracias a Dios por la intervención del Hermano Pedro en sus necesidades personales", expresó fray Alvarado a Nuestro Diario.
Otros tesoros
Además de los restos del "Apóstol de la Caridad", también está el acta de defunción y la partida de nacimiento del santo.
Además, documentos legales que oficializan el resguardo de sus restos en la capilla de San Francisco El Grande.