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Abren tumba del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala

  • Por Selene Mejía
20 de marzo de 2026, 14:21
Los restos del Santo Hermano Pedro pueden ser vistos por los fieles. (Foto: Vicaría Episcopal de Sacatepéquez)

Los restos del Santo Hermano Pedro pueden ser vistos por los fieles. (Foto: Vicaría Episcopal de Sacatepéquez)

La tumba del Santo Hermano Pedro de San José de Betancur está abierta a los fieles. 

OTRAS NOTICIAS: Más de un millón de personas podrían visitar Antigua Guatemala este fin de semana

El templo de "San Francisco El Grande" está listo para recibir a cientos de personas para conmemorar al primer santo de Guatemala.

Horario para visitar la tumba

Según Fray Edwin Alvarado, rector del templo, el sepulcro permanecerá abierto al público hasta las 6:00 de la tarde del domingo 22 de marzo.

restos hermano pedro
Foto: Vicaría Episcopal de Sacatepéquez.

La fecha coincide con uno de los eventos más esperados de la Cuaresma antigüeña: la procesión de Jesús Nazareno de la Caída, de la aldea San Bartolomé Becerra.

Las autoridades eclesiásticas prevén que la cifra aumente, más de 23 mil personas podrían acudir al Templo debido a que conincide con la fecha del cortejo procesional del domingo.

Vicaría Episcopal de Sacatepéquez
Foto: Vicaría Episcopal de Sacatepéquez.

"Es una fecha hermosa. Nos hemos atrevido a abrir la tumba para que las personas vengan a rezar y a dar gracias a Dios por la intervención del Hermano Pedro en sus necesidades personales", expresó fray Alvarado a Nuestro Diario.

Otros tesoros

Además de los restos del "Apóstol de la Caridad", también está el acta de defunción y la partida de nacimiento del santo.

Además, documentos legales que oficializan el resguardo de sus restos en la capilla de San Francisco El Grande.

hermano pedro
Foto: Vicaría Episcopal de Sacatepéquez

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