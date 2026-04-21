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La advertencia de la PNC tras ataque armado en zona 6 (video)

  • Por Jessica González
21 de abril de 2026, 09:00
La PNC ya realiza operativos en todo el sector. (Foto: captura de video)

La PNC ya realiza operativos en todo el sector. (Foto: captura de video)

La masacre dejó seis personas muertas y dos heridos, entre ellos un menor de 5 años.

EN CONTEXTO: ¡Impactantes videos! Imágenes posteriores al ataque armado en zona 6

Durante la tarde del lunes, hombres armados irrumpieron una cevichería ubicada en la zona 6 capitalina y dispararon contra los comensales.

El ataque armado dejó seis personas fallecidas y dos heridos de gravedad. 

Ante este acto de violencia, David Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), lanzó una advertencia a la población.

"Estamos realizando operativos en la zona 6 debido a la acciones criminales que se han originado por la disputa de territorio", expresó. 

Asimismo, advierte sobre registros, multas y capturas que se estarán realizando con quienes no porten sus papeles en orden. 

Boteo aseguró que se le está dando seguimiento a la masacre ocurrida en la cevichería, la cual pudo tratarse de un ataque directo.

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