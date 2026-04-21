La advertencia de la PNC tras ataque armado en zona 6 (video)

La masacre dejó seis personas muertas y dos heridos, entre ellos un menor de 5 años.
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Durante la tarde del lunes, hombres armados irrumpieron una cevichería ubicada en la zona 6 capitalina y dispararon contra los comensales.
El ataque armado dejó seis personas fallecidas y dos heridos de gravedad.
Ante este acto de violencia, David Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), lanzó una advertencia a la población.
"Estamos realizando operativos en la zona 6 debido a la acciones criminales que se han originado por la disputa de territorio", expresó.
Asimismo, advierte sobre registros, multas y capturas que se estarán realizando con quienes no porten sus papeles en orden.
Boteo aseguró que se le está dando seguimiento a la masacre ocurrida en la cevichería, la cual pudo tratarse de un ataque directo.