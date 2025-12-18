¡Accidente aéreo! Jet privado se estrella en Carolina del Norte

Varias personas murieron tras el accidente aéreo en Statesville, Carolina del Norte, indicaron las autoridades.
Un accidente aéreo se registró cuando un jet privado se estrelló cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, Estados Unidos.
Se trata de un Cessna 550 Citation II N257BW, el jet regresaba a la base, minutos después de haber despegado, lo que podría indicar que se haya presentado algún inconveniente con la aeronave.
Las autoridades del aeropuerto confirmaron que el percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas locales, cuando se reportaron varias personas fallecidas, las cuales aún no han sido identificadas.
Además, se dio a conocer que la Federal Aviation Administration (FAA) está en camino e investigará el incidente.
"No hay más detalles disponibles en este momento. Se proporcionarán actualizaciones a medida que la información esté disponible", agregó el Aeropuerto Regional de Statesville.
De manera preliminar han mencionado algunos medios internacionales que, el jet era propiedad del piloto de NASCAR, Greg Biffle.
Sin embargo, se desconoce si Biffle iba a bordo del mismo, por lo que las autoridades locales se encargarán de identificar a las víctimas mortales.