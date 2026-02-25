Trágico accidente deja dos fallecidos y dos heridos en la vuelta "El Chilero"

-

En el lugar han quedado dos personas fallecidas y dos más fueron trasladadas a un centro asistencial con heridas tras una múltiple colisión.

Un trágico accidente de tránsito se registró este miércoles 25 de febrero en el kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en la conocida vuelta "El Chilero", en jurisdicción de Villa Canales.

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que en el lugar se reportara una múltiple colisión, en donde varias personas fueron víctimas del percance vial.

Accidente de tránsito deja 2 fallecidos y 2 heridos en la vuelta "El Chilero".



: Bomberos Voluntarios

Los socorristas a su llegada localizaron a dos personas fallecidas y otras dos con heridas, por lo que les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial.

Las víctimas mortales aún no han sido identificadas. Los heridos son: Jonathan Cojón Mazariegos, de 25 años, y Astrid Dayana Mayen, de 25.

Dos fallecidos y dos heridos deja accidente de tránsito en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador. Sector conocido como la vuelta el Chilero @BVoluntariosGT en el lugar. pic.twitter.com/pbmfVL7yGm — @notifresca (@notifresca3) February 25, 2026

En las imágenes se observa que son dos cabezales los que están involucrados, de los cuales uno quedó destruido, y un vehículo de dos ruedas que también fue impactado.

Por el momento se desconoce lo que produjo este múltiple accidente, por lo que las autoridades se encargarán de determinar las causas del mismo.