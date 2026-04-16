Trágico accidente deja un fallecido y complica el tránsito en Amatitlán

El hecho ha dejado como resultado varios kilómetros de tránsito paralizado.
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Este jueves 16 de abril se reporta un accidente de tránsito en Amatitlán que dejó a un motorista sin vida.
El hecho se registró a la altura del kilómetro 27.5 de la ruta al Pacífico y según la información preliminar, el motorista fue atropellado por un camión de carga pesada.
Tras el hecho, las autoridades de tránsito indicaron que se ha paralizado el paso casi diez kilómetros ya que se mantienen cerrados los carriles durante las diligencias del Ministerio Público.
El hecho ha provocado aumento en la carga vehicular por lo que los agentes de tránsito recomiendan buscar rutas alternas.