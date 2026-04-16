Villa Nueva: Bus se empotra en la base de una pasarela y deja personas heridas

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Agentes de la PNC procedieron a hacer una prueba de alcoholemia al conductor.

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La mañana de este jueves 16 de abril se vio con complicaciones en Villa Nueva luego que se reportara un accidente de tránsito que dejó a personas heridas y daños materiales.

Se trata de un bus extraurbano que perdió el control y terminó empotrándose en la base de una pasarela, en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad capital.

#URGENTE bus empotrado en el km. 18 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva reporta ocho personas heridas. pic.twitter.com/CvpDAnGH1v — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) April 16, 2026

Tras el hecho, al menos ocho personas resultaron heridas y algunas de ella tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial.

Según la información compartida por la PMT de Villa Nueva, un motociclista también terminó herido en este percance.

Al lugar se presentaron agentes de la PNC para realizar las diligencias correspondientes y realizar una prueba de alcoholemia al conductor, la cual dio negativo.

Varias personas fueron trasladadas debido a sus golpes. (Foto: PMT Villa Nueva)

Las autoridades ya se encuentran realizando trabajos para liberar la vía ya que el vehículo quedó obstaculizando el paso.

Este hecho ha afectado el tránsito hasta el kilómetro 22 de esta vía por lo que las autoridades recomiendan conducir con precaución.