Accidente deja tres fallecidos: una pareja y su hijo de 2 años

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Una familia perdió la vida luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito.

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Dos adultos y un menor fallecieron en un trágico accidente que involucró a dos vehículos, en el kilómetro 168 de la ruta al Semillero, en cercanías de la finca Tolimán, en Pueblo Nuevo Tiquisate, Escuintla.

En el lugar fallecieron Keyler Castillo Ávila, de 2 años, y sus padres, Jermer Orlando Castillo Estrada, de 49, y Juana Ávila Morales, de 46.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para prestarle auxilio a las víctimas, pero lamentablemente se confirmó que los tres ya no tenían signos vitales.

Los picops quedaron con serios daños materiales tras chocar de frente. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El conductor del otro vehículo resultó herido y fue identificado como Meli Orlando López Pérez, quien fue trasladado al IGSS local, con posible fractura de costillas.

Según testigos, el vehículo donde viajaba los tres integrantes de la familia, intentó rebasar pero al ver que el otro vehículo se aproximaba, frenó y el vehículo quedó dando vueltas, originándose la fuerte colisión.

Las víctimas mortales se dedicaban a la venta de frutas y regresaban de Tiquisate hacia Ticanlú, calle Bella Mar, de dónde eran residentes, informaron familiares.