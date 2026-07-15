Accidente de tránsito deja a una persona fallecida en Sacatepéquez (video)

Dos vehículos colisionaron en la ruta hacia a San Pedro y San Juan Sacatepéquez.
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Una persona fallecida fue el resultado de una fuerte colisión en el kilómetro 23 de la ruta hacia San Pedro y San Juan Sacatepéquez.
Por razones no establecidas hasta el momento, dos vehículos particulares chocaron, destruyendo la parte frontal de ambos automóviles.
Debido a la magnitud del choque, personas que transitaban por el lugar llamaron a los Bomberos Voluntarios, quienes llegaron al lugar. Al realizar las revisiones primarias determinaron que la víctima no contaba con signos vitales.
Momentos más tarde, agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para que el Ministerio Público pudiera realizar las diligencias de ley.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, por lo que las autoridades deberán confirmar de quien se trata.
Luego del percance, se observa a agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulando el paso debido a la complicación vehicular en el área.