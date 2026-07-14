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Graban momento en que atropellan a vendedora cuando se atraviesa la calle

  • Por Reychel Méndez
14 de julio de 2026, 17:32
El percance de tránsito sucedió en el municipio de San Lorenzo, en San Marcos. (Foto: Captura de video)

El percance de tránsito sucedió en el municipio de San Lorenzo, en San Marcos. (Foto: Captura de video)

La mujer cruzaba la calle junto a su mercancía, cuando fue atropellada por una motocicleta.

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Un hecho de tránsito que surgió en San Lorenzo, San Marcos, dejó a una mujer gravemente herida, luego que fuera atropellada por un vehículo de dos ruedas.

La colisión quedó grabada por medio de una cámara de seguridad del área, donde se muestra que la mujer, quien es vendedora del sector cruzaba la calle con su mercancía.

Al mismo tiempo, se observa que un motorista que se conducía por el lugar terminó arrollándola y cayendo a la cinta asfáltica.

En cuestión de segundos, agentes de la Policía Municipal de Tránsito coordinaron con los cuerpos de bomberos para brindar atención hospitalaria.

Durante la grabación se observa que una niña corre hacia la herida y la abraza. Mientras, otras personas se acercan al lugar para observar y apoyar a los afectados.

Posteriormente, se conoció que la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica ya que sufrió lesiones graves.

Las autoridades competentes deberán designar responsabilidades y podrían utilizar el video para realizar las indagaciones competentes. 

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