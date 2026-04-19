Una persona muere tras accidente en Rally Sudamericano en Argentina (video)

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Varias personas presenciaban la competencia cuando se produjo el accidente que cobró la vida de un espectador.

Una jornada marcada por la alta competencia automovilística terminó en tragedia este domingo durante la disputa del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba.

Un vehículo perdió el control y volcó sobre un grupo de espectadores en el tramo de Giulio Cesare, dejando un saldo de un fallecido y tres personas heridas.

| TRAGEDIA EN EL RALLY SUDAMERICANO EN ARGENTINA:



Un espectador muere tras ser atropellado por un vehículo durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina. Las autoridades suspenden la competencia tras el accidente en el tramo Giulio Cesare. Reportan al menos tres heridos… pic.twitter.com/m12aObsPfq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 19, 2026

El siniestro ocurrió mientras se desarrollaba la prueba en los terrenos montañosos característicos de la zona, escenario habitual para pilotos de talla internacional.

El vehículo involucrado estaba al mando de los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez.

Así quedo el vehículo después del choque. (Foto: Infobae)

Según los primeros reportes, el automóvil perdió la trayectoria en una curva, lo que provocó que comenzara a dar vueltas en el aire antes de precipitarse hacia la zona donde se encontraba el público que presenciaba la carrera.

Producto del fuerte impacto, un hombre de 25 años perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Asimismo, las autoridades confirmaron que otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica.

Debido a la magnitud del accidente y para facilitar las labores de los equipos de emergencia, la organización del Rally Sudamericano determinó la suspensión temporal de la carrera en dicho tramo.

*Con información de Infobae