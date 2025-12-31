Cinco de los heridos en accidente en Ruta Interamericana están en Hospital Militar

-

Por el hecho el Gobierno decretó tres días de luto nacional.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que cinco de las 14 personas que aún permanecen en un centro asistencial fueron trasladadas al Centro Médico Militar ubicado en la capital.

La información que fue confirmada por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) señala que de los pacientes que llegaron al hospital de Totonicapán, dos fueron trasladados al Centro Médico Militar, al igual que otros tres que permanecían en el Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango.

El MSPAS informó que mantiene un monitoreo constante sobre el estado de salud de las víctimas del accidente ocurrido en la Ruta Interamericana en Nahualá, Sololá, que dejó a 15 personas fallecidas y 22 heridas.

Actualmente, el Hospital Nacional de Totonicapán atiende a ocho personas, entre ellas, dos menores de edad que se encuentran estables, al igual que los otros cinco pacientes y una mujer en estado crítico, pero estable.

Mientras que en el Hospital de Quetzalteango permanece un paciente en condición controlada bajo observación por fractura de pelvis.

Hasta el momento de los heridos son supervisados por los médicos hasta poder registrar su alta médica.