¡Atención! Largas filas en ruta al Atlántico tras accidente de tráiler

El conductor de un tráiler perdió el control y volcó en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio, La Paz, El Progreso.
Además, impactó con cincos autos, obstaculizando el paso por el sector.
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el tránsito sigue complicado a esta hora de la tarde, debido a que cuatro grúas intentan movilizar el vehículo pesado.
Montejo afirma que la cola de autos llega hasta el km. 17, zona 25, en la entrada a El Fiscal, de la ciudad.
Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria a los afectados. También realizaron el trasladado de un hombre a la emergencia del hospital San Juan de Dios.
