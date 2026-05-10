Esto pasó con la mujer que agredió a agente de la PMT de San Miguel Petapa

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Luego del incidente ocurrido en la zona 6 de San Miguel Petapa, en donde una mujer agredió a una agente de la PMT, las autoridades proporcionaron más detalles.

Tras el incidente en donde resultó agredida una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, las autoridades de dicha institución dieron a conocer pormenores del altercado.

"El incidente tuvo lugar sobre la 1a. avenida y 1a. calle de la zona 6, colonia Los Álamos, en donde ya por años se ha manejado única dinámica de orden y control para la movilidad vehicular", indicó a Soy502 Alison Campos, vocera de la institución.

"En dicho lugar se tiene un control o se le permite un acceso a vecinos de la colonia Los Álamos y un centro educativo cercano a la primera calle", expuso.

Agregó: "si el conductor no muestra el marbete autorizado por el Consejo Comunitario de Desarrollo de dicha colonia y la municipalidad no puede acceder a esa calle y esto genera diariamente insultos, alegatas, amenazas y pleitos por parte de varios conductores".

Respecto al incidente de este sábado 9 de mayo, Campos informó que a los involucrados en este hecho, especialmente a la mujer que se observa en el video "la compañera agente interpuso una denuncia ante la Policía Nacional Civil por los golpes, insultos y amenazas que recibió".

Según trascendió, la mujer, quien se conducía a bordo de un camión, descendió del vehículo para exigir que le permitieran el paso por la avenida; al no obtenerlo, agredió a la agente luego de que esta le solicitara la papelería del conductor.

También especificó que el proceder por parte de la PMT fue sancionar a la persona y el camión fue consignado al predio municipal.