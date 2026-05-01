¡Quedó atrapado! Accidente vehicular deja a una persona herida en zona 1

Un conductor fue rescatado tras quedar atrapado.
TRAS NOTICIAS: Ángela, la adolescente que estaba desaparecida y fue localizada sin vida
Dos conductores sufrieron un fuerte accidente vehicular cuando chocaron sobre la 3a. Avenida y 19 Calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 1 de mayo, cuando un automóvil y un pickup chocaron por razones aún bajo investigación.
El conductor del automóvil quedó atrapado tras el fuerte impacto por lo que los Bomberos Municipales utilizaron maquinaría especial para rescatarlo y trasladarlo a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Mira: