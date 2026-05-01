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¡Quedó atrapado! Accidente vehicular deja a una persona herida en zona 1

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de mayo de 2026, 07:17
El vehículo quedó destrozado tras el impacto.&nbsp;(Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo quedó destrozado tras el impacto. (Foto: Bomberos Municipales)

Un conductor fue rescatado tras quedar atrapado.

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Dos conductores sufrieron un fuerte accidente vehicular cuando chocaron sobre la 3a. Avenida y 19 Calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 1 de mayo, cuando un automóvil y un pickup chocaron por razones aún bajo investigación.

La estructura de ambos vehículos sufrieron daños severos. (Foto: Bomberos Municipales)
La estructura de ambos vehículos sufrieron daños severos. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor del automóvil quedó atrapado tras el fuerte impacto por lo que los Bomberos Municipales utilizaron maquinaría especial para rescatarlo y trasladarlo a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

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