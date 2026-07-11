Mortal accidente: hombre fallece tras impactar en planta de concreto en Mixco

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Hasta el momento las autoridades no han señalado las causas que provocaron el accidente.

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Un hombre falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el interior de una planta de concreto ubicada en la 25 calle 9-04 de Condado Naranjo, zona 4 de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el cuerpo de socorro, unidades de la 49 Compañía fueron destacadas al lugar tras recibir el reporte de un percance vial.

Al arribar, localizaron un vehículo con placas P-385JYJ que, según la información preliminar, había colisionado momentos antes dentro de las instalaciones.

En el interior del automóvil se encontraba una persona, por lo que los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente.

Un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido en el interior de un inmueble ubicado en la zona 4 de Mixco, informaron los Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/5cgJu5ybLX — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 11, 2026

Sin embargo, confirmaron que el ocupante ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

El hombre fue identificado como Carlos Manfredy Solís Gutiérrez, de 57 años.

Tras constatar el fallecimiento, los Bomberos Voluntarios resguardaron el área y permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades competentes para realizar las diligencias de ley y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas que originaron el accidente.

El hecho será investigado para determinar las circunstancias de la colisión.