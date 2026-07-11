Ataque armado deja un hombre fallecido en San José Pinula

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La víctima presentaba varias heridas de bala en el cuerpo.

Un hombre de aproximadamente 22 años falleció como consecuencia de un ataque armado registrado durante la medianoche en la 1a. calle y 2a. avenida de la zona 1 de San José Pinula, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el cuerpo de socorro, unidades de la 127 Compañía fueron movilizadas al lugar luego de recibir varias llamadas de emergencia que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

Al arribar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Un hombre de unos 22 años murió debido a un ataque armado en la zona 1 de San José Pinula informan los Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/GG6t4k3RjZ — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 11, 2026

Luego de llevar a cabo la evaluación correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Los Bomberos Voluntarios resguardaron el área y permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades competentes para hacer entrega de la escena e iniciar las diligencias de ley.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni sobre posibles responsables.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para esclarecer las circunstancias del crimen.