El joven que murió en un trágico accidente en la Interamericana

La víctima regresaba de trabajar cuando sufrió el percance.
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana del sábado 25 de abril, sobre el kilómetro 25 de la Ruta Interamericana, Un vehículo arrolló a un motorista.
Tras impactar contra el transporte de dos ruedas, el vehículo responsable continuó su marcha.
La víctima fue identificada como Carlos Manuel Aguilar Bolaños, de 23 años, quien era originario de Parramos, Chimaltenango.
De acuerdo con información preliminar, el joven regresaba de su trabajo a bordo de su moto cuando fue arrollado.
Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la víctima habría fallecido de forma instantánea debido al fuerte impacto.