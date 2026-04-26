Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El joven que murió en un trágico accidente en la Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de abril de 2026, 11:28
El joven fue identificado tras perder la vida en el accidente. (Foto: RRSS)

La víctima regresaba de trabajar cuando sufrió el percance.

EN CONTEXTO: Conductor pierde la vida tras fatal accidente en ruta Interamericana

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana del sábado 25 de abril, sobre el kilómetro 25 de la Ruta Interamericana, Un vehículo arrolló a un motorista.

Tras impactar contra el transporte de dos ruedas, el vehículo responsable continuó su marcha.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
La víctima fue identificada como Carlos Manuel Aguilar Bolaños, de 23 años, quien era originario de Parramos, Chimaltenango.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
De acuerdo con información preliminar, el joven regresaba de su trabajo a bordo de su moto cuando fue arrollado.

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que la víctima habría fallecido de forma instantánea debido al fuerte impacto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar