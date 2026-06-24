Choque entre moto y auto en la zona 10 deja un fallecido

Un vehículo particular y un motorista colisionaron en la zona 10 capitalina esta mañana, dejando a uno de los conductores fallecido.
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Durante la mañana de este miércoles 24 de junio, se reportó una colisión entre una motocicleta y un automóvil en la zona 10 capitalina, donde un motorista perdió la vida debido al impacto.
Bomberos Municipales llegaron a la 11 Avenida y 16 Calle donde localizaron el cuerpo de un hombre no identificado, de aproximadamente 60 años y al hacer las revisiones primarias, determinaron que ya no contaba con signos vitales, esto a consecuencia de politraumatismo y0 un fuerte golpe en el cráneo.
Según información preliminar, el motorista fue quien colisionó contra el vehículo.
El conductor se quedó en la escena
El conductor del automóvil fue evaluado en el lugar, aunque no presentaba lesiones de consideración.
Autoridades se hicieron presentes para asegurar la escena y continuar con las investigaciones que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió este accidente de tránsito.