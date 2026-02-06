Accidente vehicular deja tres personas heridas (video)

Socorristas utilizaron equipo especial para poder liberar a una persona que quedó atrapada dentro del automóvil.
Un percance vial ocurrió en la ruta interamericana donde un vehículo tipo sedan perdió el control por razones desconocidas y terminó colisionando en la parte trasera de un transporte pesado.
El incidente sucedió en el kilómetro 37 de la ruta ya mencionada. Al lugar asistieron elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Sumpango y Santo Domingo Xenacoj quienes brindaron atención pre hospitalaria a tres personas heridas.
Fue necesario utilizar la herramienta conocida como "quijada de la vida" para poder rescatar a una de las personas heridas. Los tres afectados fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango.
En el video se puede observar cómo los socorristas realizaban maniobras dentro del automóvil para liberar a la persona atrapada.