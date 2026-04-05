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El rescate de una víctima de un trágico accidente

  • Con información de Francisco Abel Portillo/Colaborador
05 de abril de 2026, 08:48
El vehículo quedó volcado sobre la ruta. (Foto:&nbsp;Francisco Abel Portillo)

El vehículo quedó volcado sobre la ruta. (Foto: Francisco Abel Portillo)

Trágico accidente deja un fallecido en caserío La Recta, municipio Monjas, Jalapa.

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Un accidente de tránsito registrado la noche del 4 de abril, dejó como saldo una persona fallecida, generando consternación entre los habitantes del sector y comunidades cercanas.

De manera preliminar, vecinos identificaron a la víctima como Jairo Castillo, originario de San Antonio, municipio de Monjas.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Elementos de seguridad y entidades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias de ley, mientras se espera la intervención de fiscales del Ministerio Público para el levantamiento del acta respectiva.

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