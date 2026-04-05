El rescate de una víctima de un trágico accidente

Trágico accidente deja un fallecido en caserío La Recta, municipio Monjas, Jalapa.
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Un accidente de tránsito registrado la noche del 4 de abril, dejó como saldo una persona fallecida, generando consternación entre los habitantes del sector y comunidades cercanas.
De manera preliminar, vecinos identificaron a la víctima como Jairo Castillo, originario de San Antonio, municipio de Monjas.
Elementos de seguridad y entidades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias de ley, mientras se espera la intervención de fiscales del Ministerio Público para el levantamiento del acta respectiva.