Colisión entre vehículos en la ruta Interamericana deja un herido

El vehículo de transporte pesado se salió del carril e impactó contra un picop.
OTRAS NOTICIAS: Invasores temen desalojo ante posible reactivación de línea férrea
Durante horas de la madrugada de este 7 de febrero, un conductor de un tráiler se conducía sobre el km. 68 de la Carretera Interamericana en jurisdicción de la aldea El Sitán, Patzicía, cuando por razones desconocidas perdió el control del volante.
Esto causó que se saliera del carril e impactara contra otro conductor a bordo de un picop, el cual resultó herido.
Unidades de bomberos se presentaron a atender esta emergencia, mientras las autoridades coordinan la seguridad del lugar, dado que el paso está obstruido con ruta hacia la Ciudad de Guatemala, generando una fuerte carga vehícular.