Invasores temen desalojo ante posible reactivación de línea férrea

Analizan recuperar gradualmente el derecho de vía en la línea férrea, consistente en 30.48 metros de ancho, con enfoque legal, técnico y social, sin embargo, vecinos temen desalojo.

En medio de la incertidumbre generada por versiones sobre desalojos en comunidades asentadas sobre la línea férrea, el Congreso abrió un espacio de diálogo entre autoridades y vecinos para aclarar la situación ante el temor de desalojos.

El diputado Julio Marroquín (UNE), reunió a representantes de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), instituciones del Estado y residentes de sectores ocupados en Villa Canales.

Ante el temor de las familias de ser desalojados de la vía férrea, Miguel Ángel Díaz Bobadilla titular de FEGUA fue enfático al descartar acciones inmediatas.

"En este momento no se está hablando de desalojo en ningún sentido", afirmó, al explicar que la institución se encuentra en fase de análisis para definir los mecanismos de recuperación del corredor ferroviario.

También precisó que el proceso se concibe de forma progresiva y bajo un marco legal. "Estamos evaluando opciones para una recuperación gradual con toda legalidad en un bien público estratégico nacional", señaló, al destacar la necesidad de coordinación interinstitucional.

Asimismo, recordó la condición jurídica del área ocupada. "La vía férrea es propiedad del Estado y su ocupación irregular no genera derechos", expuso.

En esa línea, detalló que el derecho de vía que debe resguardarse y eventualmente recuperarse comprende 30.48 metros de ancho a lo largo del trazado ferroviario.

Díaz Bobadilla insistió en que cualquier acción futura será planificada. "No se actuará de manera improvisada; habrá etapas de diálogo y notificación", aseguró, al referirse a eventuales resoluciones administrativas y acompañamiento institucional.

Desde el enfoque social, reconoció la vulnerabilidad de las familias que habitan en el sector, pero marcó un equilibrio entre lo humano y lo legal. "Sería inhumano ignorar la dimensión social del problema, pero también sería irresponsable normalizar indefinidamente una ocupación irregular del patrimonio público", expresó.

Asimismo, vinculó la recuperación de la red ferroviaria con el desarrollo del país. "La reactivación del sistema ferroviario es urgente y necesaria", afirmó, al mencionar su impacto en la competitividad logística, la conectividad y la movilidad nacional ante la saturación de carreteras.

Sobre los tiempos del proyecto, aclaró que aún no hay fechas definidas. "Cualquier definición de fechas sería irresponsable", indicó, al detallar que se realizan estudios técnicos, legales, sociales, ambientales y territoriales para determinar el curso de acción.

Temen desalojos

Vecinos presentes manifestaron preocupación por la incertidumbre sobre su futuro habitacional y solicitaron información sobre posibles alternativas, como programas de vivienda o reubicación digna, en caso de que avance la recuperación de la vía.

Por su parte, representantes de la Procuraduría General de la Nación señalaron que, de plantearse acciones concretas, participarían en mesas técnicas para velar por los derechos de las familias, especialmente de niñez y adolescencia.

FEGUA informó que los estudios en desarrollo podrían tomar aproximadamente seis meses. Sus resultados serán presentados al Ejecutivo, que deberá definir los siguientes pasos para la reactivación ferroviaria y la recuperación de las áreas ocupadas del derecho de vía.