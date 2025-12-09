¡Alto al peligro! La escalofriante cifra de muertes por tránsito en 2025

-

Guatemala enfrenta una crisis de seguridad vial, reportando un promedio alarmante de 23 accidentes de tránsito y 7 muertes viales promedio diario en 2025, siendo la segunda causa de muerte violenta en el país.

LEE TAMBIÉN: El docente Vinicio Pazos brilla en México con galardón internacional

Según el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de la Policía Nacional Civil, el promedio diario en 2025 es de 23 accidentes, con 7 muertes y 26 heridos. Estas cifras no solo hablan del peligro al volante, sino de la necesidad de un cambio urgente.

Por ello, la Municipalidad de Guatemala cuenta con capacitaciones para fortalecer la educación vial desde la infancia, como la PMT Patrol, un programa donde los niños aprenden jugando, acerca de las señales de tránsito, las leyes y cómo conducir con cuidado, para respetar la vida.

La municipalidad cuenta con varios programas para la prevención se accidentes. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Otro es el de Vidas en Ruta, un programa para motociclistas, con lo cual se fortalecen las herramientas y conocimientos vitales para su seguridad y la de la comunidad. Su objetivo es promover las prácticas de conducción responsable, para reducir accidentes y fomentar una cultura de conducción segura.

Además, las campañas regulares en escuelas, colonias y redes sociales, donde se promueve la sensibilización sobre el uso del casco, cinturón, la velocidad y los riesgos del alcohol.

También los peatones deben de aprender a prevenir accidentes. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

También los operativos con distintos objetivos: el de alcoholemia, exceso de velocidad, control de horarios y sobrepeso de carga del transporte de cargo y operativos en eventos masivos.

Además del gran proyecto MotoVía, un carril exclusivo para motociclistas implementado para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes. Actualmente, se encuentra en las calzadas La Paz y Atanasio Tzul.

Preocupación

En 2024 se reportaron 8 mil 354 siniestros viales que dejaron 2 mil 352 fallecidos, de enero a abril de 2025, hubo 1,010 hechos de tránsito y 292 muertes.

Cientos de motoristas han participado en las capacitaciones de Emetra. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Además, los accidentes en autobuses han experimentado un repunte, entre enero y abril de este año, las muertes en transporte colectivo crecieron un 56 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Los accidentes no son solo un incidente cotidiano, se han convertido en una epidemia que cobra vidas. Aunque a veces no se perciba con urgencia, las estadísticas muestran una realidad alarmante en el tránsito, estos son la segunda causa de muerte violenta en el país.

Existen cuatro factores a tomar en cuenta, el primero es que las motocicletas son los vehículos más involucrados; el segundo es que el 53 % de los siniestros son colisiones, seguidas por atropellos con un 25 % y caídas con el 15 %.

La tercera edición de Vidas en ruta contó con la participación de tres mil asistentes. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El tercero es más preocupante, se trata de la velocidad, alcohol y distracciones, como el uso del celular son factores en los accidentes viales, según reportes de las autoridades, aproximadamente el 42 % de las personas involucradas en estos accidentes dio positivo a alcohol en pruebas forenses y el cuarto es el aumento del parque vehicular, entre 2010 y 2020, la cantidad de vehículos ligeros creció casi al doble.

Todo esto trae consigo otros impactos, además de lo económico, en lo social y comunitario, las pérdidas humanas afectan directamente a familias y comunidades, los costos de emergencia, salud pública y reconstrucción de siniestros recargan los presupuestos gubernamentales y la inseguridad vial frena el desarrollo cuando las calles no son seguras, se afecta la movilidad, el comercio local y la calidad de vida.

Ante estas cifras, todas las acciones para disminuir los accidentes debe de ser tomada en cuenta, principalmente por los pilotos que día a día transitan en la ciudad.

Recomendaciones a conductores

Respeta los límites de velocidad

No conduzcas bajo efectos de alcohol o sustancias

Usa siempre casco y equipo de protección (motocicletas)

Mantén la atención al conducir

No sobrecargues vehículos

En toda la vía pública el peatón es la principal prioridad, sin embargo, no está demás tener en cuenta: