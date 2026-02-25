CC: presentan acción de amparo para que el presidente no nombre aún al Fiscal General

-

Acción busca que el presidente de la República no designe al nuevo Fiscal General hasta que la postuladora revise la tabla de gradación y coloque en igual de condiciones a los aspirantes.

Una acción de amparo presentada contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo, fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual pretende que no sea nombrado el sustituto de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

Esta acción fue presentada por el abogado Erick Castillo, quien afirma que la Comisión de Postulación de Fiscal General debe de ponderar a los postulantes en igual de condiciones.

Con ello, asegura que la Postuladora revise la tabla de gradación aprobada, puesto que la forma como ésta constituida favorece a los aspirantes con mayor experiencia en contraposición de los postulantes con menos años de ejercicio profesional.

Castillo añade que con esta acción lo que se pretende es "que la CC ordene al presidente de la República no nombre al nuevo Fiscal General hasta que la Comisión de Postulación cumpla con elaborar una tabla de gradación que permita participar en igualdad de condiciones y que no favorezca a empleados públicos", detalla.

La acción pretende ganar tiempo para que la postuladora revise la tabla de gradación. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

Otro amparo

El abogado Castillo presentó la semana anterior una acción de amparo en favor del aspirante Cesar Augusto López López, aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que el Congreso de la República no realice la votación de los 5 magistrados titulares y 5 suplentes al máximo órgano electoral.

Esto debido a que con la votación e integración de la nómina realizada por la Postuladora para TSE se violentó el artículo 113 constitucional y 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que establecen que deben ser incluidas "las personas más capaces y mejor calificados".

Agrega el abogado que con esta acción lo que se pretende es que la CC le ordene al Congreso de la República a regresar la nómina a la Comisión de Postulación respectiva y la integre con los mejores calificados.