Actitud antideportiva de un atleta en Juegos Olímpicos causa indignación

La actitud del maratonista francés Morhad Amdouni causó indignación durante las últimas jornadas de los juegos Olímpicos en Tokio.

Durante la maratón de 42 kilómetros que cierra cada edición de los Juegos Olímpicos, el caluroso clima de 27 grados y la humedad de más del 70% en la ciudad de Sapporo complicó el panorama.

El agua para beber era fundamental para que los atletas pudieran hidratarse mientras gastaban sus energías hacia la meta.

En uno de los puestos de hidratación, en el kilómetro 28, el representante de Francia tiró al piso toda una fila de botellas de agua que estaban sobre la mesa y tomó la última que quedó en pie, continuando su camino.

El hecho molestó a miles de usuarios de redes sociales.

Esto no le sirvió para ganar la carrera pues terminó en el puesto 17 de la clasificación general.

La victoria se la llevó el keniata Eliud Kipchoge; quien, con un tiempo de 2:08:38, se colgó la medalla de oro.

MIRA EL MOMENTO: