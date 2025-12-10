La actividad que afectará el tránsito este jueves 11 de diciembre

El recorrido procesional será de zona 10 a zona 14 de la ciudad capital.
Este jueves 11 de diciembre saldrá una procesión de la Iglesia Villa de Guadalupe, ubicada en el bulevar Los Próceres, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Dicho cortejo procesional atravesará la 20 calle de la zona 10 y pasará por la 14 avenida de la zona 14, según indicó la Municipalidad de Guatemala.
Asimismo, se mencionó que el recorrido iniciará a las 13:30 horas y se espera que finalice a las 23:30 horas de este jueves.
Por lo tanto, las autoridades recomiendan que se evite transitar en esos sectores o que se tomen rutas alternas.