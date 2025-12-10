Versión Impresa
Para este jueves 11 de noviembre se esperan lloviznas y viento ligero

  • Por Jessica González
10 de diciembre de 2025, 15:29
El viento soplará fuerte desde el norte. (Foto: Shutterstock)

Para el amanecer de este jueves se esperan lloviznas y un cielo nublado.

Para la mañana del jueves 11 de diciembre se esperan nublados y lloviznas, sobre todo en el Norte y Caribe del país. 

Habrá pocas nubes y el cielo estará despejado en el resto del territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), habrá viento norte en la ciudad. 

Por la tarde hay posibilidad de lluvias en el Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, Bocacosta, Suroccidente y Sur de Altiplano Central.

En el resto de regiones estará el cielo despejado y la nubosidad será dispersa.

