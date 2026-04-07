Actividad eléctrica y lluvias se esperan para este miércoles 8 de abril

Las temperaturas estarán altas, pero se prevén lluvias.
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Este miércoles 8 de abril amanecerá con neblina y posibles lloviznas en valles o sectores montañosos.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) la temperatura estará elevada durante la mañana, pero habrá viento predominante del norte.
Debido a la entrada de humedad, por la tarde se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica, las cuales podrían extenderse hasta la noche.
Los mayores acumulados se darán en Bocacosta, caribe y Altiplano Central.
El ambiente por la madrugada será fresco.