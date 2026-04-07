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Actividad eléctrica y lluvias se esperan para este miércoles 8 de abril

  • Por Jessica González
07 de abril de 2026, 15:10
El ambiente estará fresco durante la madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

El ambiente estará fresco durante la madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

Las temperaturas estarán altas, pero se prevén lluvias.

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Este miércoles 8 de abril amanecerá con neblina y posibles lloviznas en valles o sectores montañosos.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) la temperatura estará elevada durante la mañana, pero habrá viento predominante del norte.

Debido a la entrada de humedad, por la tarde se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica, las cuales podrían extenderse hasta la noche. 

Los mayores acumulados se darán en Bocacosta, caribe y Altiplano Central.

El ambiente por la madrugada será fresco.

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