Giorgio Palacios, actor de "Cachún cachún ra ra" pide apoyo económico al público

Giorgio Palacios comparte que ha perdido su hogar y su estabilidad.

Debido a la urgencia de pagar una operación y la necesidad de recaudar dinero para ello, el actor mexicano ha decidido abrir su corazón al mundo para solicitar apoyo.

Giorgio Palacios, quien le dio vida a Giorgio en Cachún cachún ra ra, ha reaparecido en los medios para dar una entrevista en la que confiesa que lo ha perdido todo, incluyendo su casa, revelando que sus problemas económicos iniciaron en la pandemia.

Palacios formó parte del elenco de "Cachún cachún ra ra". (Foto: X)

"Mi carrera siempre fue muy bendecida, pero después del COVID-19 a todos nos fue mal. Desde ahí empezaron los problemas y vinieron las operaciones de mi hermano. Tenía mi colchoncito, pero estuve a cargo de mi familia. Mi papá estuvo 20 años con cáncer y mi madre murió de esa enfermedad", revela Palacios.

"Vivía en Acapulco. Me quitaron dos carcinomas (cáncer en la piel) de la nariz. Me operaron en un hospital privado. Leticia Perdigón me ayudó mucho. En esa época vino el huracán Otis y lo perdí todo", concluye Giorgio, quien solicitó ayuda monetaria para salir adelante y retomar su carrera.