Adiós a las fotos temporales: La nueva prohibición de WhatsApp

Una nueva actualización de WhatsApp prohibirá ver fotos temporales.

Hace unas semanas, usuarios de WhatsApp se vieron sorprendidos al anunciarse que las capturas de pantalla en contenido temporal quedarían prohibidas.

Esto con el fin de brindar más seguridad y asegurar que el mensaje sea visto una sola vez, como el nombre de la función lo indica.

Ahora, Meta ha implementado una capa adicional de protección al enviar contenidos de vista única, pues eliminará la capacidad de enviar y abrir de este tipo en la versión de escritorio.

WhatsApp is removing the ability to send and open view once messages on Desktop!



Starting today, you can no longer send and open view once messages on Desktop for added privacy.https://t.co/6bkk0e5Ed3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 1, 2022

De acuerdo con WABetaInfo, sitio especializado en la aplicación, esta actualización está disponible desde el recién pasado 1 de noviembre.

"WhatsApp está eliminando la capacidad de enviar y abrir mensajes de vista una vez en el escritorio. A partir de hoy, ya no puede enviar ni abrir mensajes de vista única en el escritorio para mayor privacidad", se lee.

Esto, debido a que el bloqueo que implementó Meta no es compatible con todas las versiones de escritorio, lo que violaría los principios de privacidad que se busca respetar desde ahora.

El sitio enfatiza que estos cambios son necesarios, pues usuarios aprovechaban este descuido para tomar una captura de pantalla y guardar imágenes o videos que se guardaban.