Acusado en el asesinato del hijo de diputado quedó ligado a proceso penal

Miguel Mateo Nicolás, hijo de un diputado, fue asesinado el 30 de septiembre de 2024. A más de un año del hecho, uno de los acusados quedó ligado a proceso penal.

Héctor Leonel Álvarez Herrera, quien tenía una orden de captura internacional por el asesinato de Miguel Mateo Nicolás, compareció este 10 de diciembre a audiencia de primera declaración en su contra.

La audiencia fue programada con antelación, ya que desde octubre, a través de su abogado, se puso a disposición. Álvarez Herrera se presentó de manera voluntaria al juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por lo que no se ejecutó la orden de captura en su contra.

La agencia especial de la Fiscalía de delitos contra la vida, imputó los hechos al acusado, mostrando ante el juez, videos como parte de los indicios que muestran como ocurrieron los hechos.

El acusado, quien era suegro de la víctima, declaró y aseguró que él no sabía que su hijo Rafael Antonio Álvarez López (también acusado, pero prófugo) dispararía en contra de Nicolás.

Sin embargo, el juez manifestó que los indicios hacen suponer que sí tuvo participación en el asesinato, por lo que decidió ligarlo a proceso penal por asesinato y enviarlo a prisión preventiva a la cárcel de Quetzaltenango, ubicada en la zona 1.

Además, estableció un plazo de investigación al Ministerio Público de 2 meses.

Miguel Nicolás, hijo del diputado de la UNE, Martín Nicolás, fue asesinado en la zona 8 de Huehuetenango. (Foto: redes sociales)

El caso

El 30 de septiembre se registró un ataque armado en la zona 8 de Huehuetenango. Nicolás Diego conducía su vehículo, cuando fue interceptado y atacado.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que se produjo el ataque armado.

Se observa que el joven detiene la marcha porque reconoció a dos hombres que se le acercaban, quienes de inmediato le disparan. Mientras el joven acelera, los hombres corren y le siguen disparando, luego se van del lugar y la víctima fallece.

Unos días después, las autoridades confirmaron que había una orden de captura en contra de dos hombres, presuntos responsables del ataque. Fueron identificados como Héctor Leonel Álvarez Herrera, de 62 años; y Rafael Antonio Álvarez López, de 40, exsuegro y excuñado de la víctima.

Soy502 tuvo acceso a un video que forma parte de la carpeta judicial, en el que se observa que previo al ataque armado, uno de los acusados, preparó su arma de fuego para disparar.

El ataque armado se registró a eso de las 20:45 horas.

Según narró la exnovia de la víctima, en una denuncia que interpuso después del ataque armado en contra del joven, ellos habrían discutido en el interior de su vehículo a las 19:00 horas.

La declaración detalla que Nicolás Diego la habría golpeado y que forcejearon. Ella llamó a su mamá, pero luego el joven se retiró. "Yo lo que deseo es que él sea castigado", dijo a las 21:50 horas, es decir, una hora después del asesinato.

Esa denuncia fue desestimada.