Alcalde de Nueva York reconoce a guatemaltecos destacados

El evento se desarrolló para conmemorar la herencia guatemalteca.
En un acto celebrado a principios de esta semana en la Mansión Gracie, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconoció a integrantes de la comunidad guatemalteca en la ciudad.
Ante líderes y representantes el alcalde Adams destacó la contribución de los migrantes gutemaltecos al bienestar de Nueva York a través del trabajo, la fe, la familia y el emprendimiento.
"No solo soy su alcalde, también soy su hermano", afirmó el jefe edil, quien subrayó el vínculo cultural y humano que une a ambas naciones.
Durante la ceremonia se rindió homenaje a tres guatemaltecos destacados: Ana Prince, presidenta de la Guatemala Chamber of Commerce, quien reafirmó el compromiso de construir puentes entre Guatemala y Estados Unidos; Brenda Castellanos, que agradeció el respaldo de autoridades y patrocinadores; y Juan Pablo Morales, quien resaltó el orgullo de ser parte del tejido social de la ciudad.
El evento, marcado por aplausos y expresiones de gratitud, fue descrito como un hito histórico para la comunidad guatemalteca en Nueva York.
Con proclamaciones oficiales y mensajes de unidad, se celebró la cultura, la perseverancia y el aporte de los migrantes, reafirmando que ser guatemalteco en Nueva York es una fortaleza y un legado para las futuras generaciones.
