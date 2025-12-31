Alcalde de Nueva York reconoce a guatemaltecos destacados

-

El evento se desarrolló para conmemorar la herencia guatemalteca.

En un acto celebrado a principios de esta semana en la Mansión Gracie, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconoció a integrantes de la comunidad guatemalteca en la ciudad.

Ante líderes y representantes el alcalde Adams destacó la contribución de los migrantes gutemaltecos al bienestar de Nueva York a través del trabajo, la fe, la familia y el emprendimiento.

"No solo soy su alcalde, también soy su hermano", afirmó el jefe edil, quien subrayó el vínculo cultural y humano que une a ambas naciones.

So honored to be with my Guatemalan brothers and sisters tonight at Gracie Mansion.



Over the years, they have transformed our neighborhoods across the five boroughs with their work ethic and beautiful culture. We are proud to call them our fellow New Yorkers! pic.twitter.com/9ACYcaNfR3 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 30, 2025

Durante la ceremonia se rindió homenaje a tres guatemaltecos destacados: Ana Prince, presidenta de la Guatemala Chamber of Commerce, quien reafirmó el compromiso de construir puentes entre Guatemala y Estados Unidos; Brenda Castellanos, que agradeció el respaldo de autoridades y patrocinadores; y Juan Pablo Morales, quien resaltó el orgullo de ser parte del tejido social de la ciudad.

El evento, marcado por aplausos y expresiones de gratitud, fue descrito como un hito histórico para la comunidad guatemalteca en Nueva York.

Con proclamaciones oficiales y mensajes de unidad, se celebró la cultura, la perseverancia y el aporte de los migrantes, reafirmando que ser guatemalteco en Nueva York es una fortaleza y un legado para las futuras generaciones.

Join us LIVE as we open the doors to the People's House to our hard-working Guatemalan community here in New York City: https://t.co/zfCFD5nEFW — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 29, 2025

*Con información de NYC Mayor's Office