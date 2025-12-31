Versión Impresa
Alcalde de Nueva York reconoce a guatemaltecos destacados

  • Con información de Josselin Candy Fernández Pérez
30 de diciembre de 2025, 22:02
Reconocimiento a (de izquierda a derecha) Ana Prince, Brenda Castellanos y Juan Pablo Morales acompañados del alcalde Eric Adams. (Foto: NYC Mayor's Office / Soy502)

El evento se desarrolló para conmemorar la herencia guatemalteca.

En un acto celebrado a principios de esta semana en la Mansión Gracie, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reconoció a integrantes de la comunidad guatemalteca en la ciudad.

Ante líderes y representantes el alcalde Adams destacó la contribución de los migrantes gutemaltecos al bienestar de Nueva York a través del trabajo, la fe, la familia y el emprendimiento.

"No solo soy su alcalde, también soy su hermano", afirmó el jefe edil, quien subrayó el vínculo cultural y humano que une a ambas naciones.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a tres guatemaltecos destacados: Ana Prince, presidenta de la Guatemala Chamber of Commerce, quien reafirmó el compromiso de construir puentes entre Guatemala y Estados Unidos; Brenda Castellanos, que agradeció el respaldo de autoridades y patrocinadores; y Juan Pablo Morales, quien resaltó el orgullo de ser parte del tejido social de la ciudad.

El evento, marcado por aplausos y expresiones de gratitud, fue descrito como un hito histórico para la comunidad guatemalteca en Nueva York.

Con proclamaciones oficiales y mensajes de unidad, se celebró la cultura, la perseverancia y el aporte de los migrantes, reafirmando que ser guatemalteco en Nueva York es una fortaleza y un legado para las futuras generaciones.

*Con información de NYC Mayor's Office

