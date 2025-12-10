Se entrega uno de los presuntos asesinos del hijo de un diputado

-

Héctor Álvarez es señalado junto a su hijo Rafael Álvarez (prófugo) de asesinar al hijo de un diputado.

Este miércoles 10 de diciembre se entregó a la justicia Héctor Leonel Álvarez Herrera, de 63 años, acusado de haber asesinado a Miguel Mateo Nicolás Diego, quien es hijo del diputado Martín Nicolás.

Además, el sindicado sostuvo la audiencia de primera declaración este mismo día, donde dijo: "me dirigí hacia él, todavía Rafael (su hijo) me dijo 'me voy con vos' y le dije que no, que se quedara, porque simplemente quería reclamarle (por supuestamente pegarle a Pamela, su hija)".

Asimismo, agregó que "cuando me dirigí hacia él (Nicolás) pegó el acelerón e intenté abrirle la puerta del automóvil... luego salió corriendo mi hijo y después fui yo detrás de ellos".

Además, mencionó que minutos más tarde acompañó a su hija Pamela Álvarez a poner la denuncia en el Ministerio Público (MP).

Sin embargo, la investigación posterior realizada por el MP concluyó que la denuncia podría haber sido utilizada para desviar la atención del asesinato y justificar el crimen cometido por sus familiares.

Las pruebas no sustentaron la existencia de una agresión comprobable antes del asesinato, lo que llevó a las autoridades judiciales a desestimar oficialmente el caso por falta de mérito.

El asesinato

El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 2024, frente a la sede de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, en la cabecera departamental de Huehuetenango. Miguel Nicolás fue atacado a balazos por dos sujetos cuando se conducía en su automóvil.

Según las autoridades, los presuntos responsables del ataque son Héctor Álvarez y su hijo Rafael Antonio Álvarez López, de 41, quienes son exsuegro y excuñado de la víctima, respectivamente.

Rafael Álvarez actualmente está prófugo de la justicia y mantiene activa una alerta de búsqueda internacional a través de Interpol.

Soy502 tuvo acceso a un video que forma parte de la carpeta judicial, en el que se observa que previo al ataque armado, uno de los acusados, preparó su arma de fuego para disparar.

Antes del ataque

Horas antes del asesinato, aproximadamente a las 19:00 horas, Miguel y Pamela Álvarez, su exnovia, e hija de Hector Álvarez, sostuvieron una discusión dentro de un vehículo. Según el testimonio posterior de la joven, el enfrentamiento escaló a un presunto acto de violencia física.

Afirma haber sido agredida por Nicolás Diego, razón por la que contactó a su madre.

Se sabe que Miguel abandonó el lugar después del altercado y que poco después recibió una llamada en la que le informaban que Pamela había ido a la fiscalía a presentar una denuncia en su contra.

Por ello, el hijo del diputado llamó a su abogado para contarle su intención y presentarse ante la fiscalía. Sin embargo, este le insiste que debe esperar al día siguiente para un citación. Miguel hizo caso omiso y fue a la fiscalía. A las 20:45 horas, fue asesinado a tiros.