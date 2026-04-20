Abogado de Fernanda Bonilla ahora defiende al acusado del secuestro de Julio Amílcar

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El acusado del secuestro del médico Julio Amílcar Martínez, cambió de abogado, mientras la audiencia de etapa intermedia fue suspendida.

El abogado Saúl Zenteno, volvió a acaparar la atención en un nuevo proceso penal, esta vez por tomar la defensa de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, acusado del secuestro del médico Julio Amílcar Martínez.

Zenteno, es el actual abogado de María Fernanda Bonilla, acusada en el caso de Melissa Palacios, y por años ha sido abogado del político Manuel Baldizón.

Ahora, asumió esta nueva defensa, ya que el anterior abogado renunció por desacuerdos con el acusado.

Para este lunes 20 de abril se tenía programada la audiencia de etapa intermedia y una previa para pedir cambio de delito y ampliar una declaración, sin embargo Zenteno pidió que se suspendiera, ya que aún desconoce los pormenores del caso.

Debido a lo anterior, el juez suspendió la audiencia y la reprogramó para el 21 de abril.

Abogado Saul Zenteno toma la defensa de Julio Leonardo Alejandro acusado del secuestro del odontólogo Julio Amilcar Martínez



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El caso

El médico fue secuestrado en mayo de 2025 cuando se dirigía hacia su clínica. Se cree que fue privado de su libertad cuando se conducía por una ruta de Villa Canales.

Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones a cambio de su liberación.

Por varios días, la familia recibió mensajes y videos como "prueba de vida", mientras negociaban el rescate, pero tras pagar un monto catalogado como elevado, dejaron de recibir llamadas.

En agosto del año pasado, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro, realizó varios allanamientos y reportó la captura de cinco personas, entre estas, un amigo de la víctima.

La investigación arrojó que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, lider de la banda y amigo de la víctima, vigiló por varios días al odontólogo.

Otros implicados tuvieron un rol importante, ya que según las investigaciones del caso, Juan Ubaldo Tzun Castillo, habría recogido el dinero del rescate, mientras que Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González, colaboraron con el secuestro.