Adeyemi aterriza en Barcelona para firmar su contrato con los culés

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El delantero alemán Karim Adeyemi llegó este miércoles a Barcelona acompañado de sus familiares y representantes para completar los últimos detalles de su incorporación al conjunto azulgrana.

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El atacante de 24 años aterrizó en territorio español luego de que el Barcelona alcanzara un acuerdo con el Borussia Dortmund por un traspaso cercano a los 22 millones de euros, convirtiéndose en uno de los refuerzos más importantes del equipo para la temporada 2026-2027.

Adeyemi firmará un contrato que lo vinculará con el club catalán hasta junio de 2031. Sin embargo, antes deberá superar las pruebas médicas programadas para este jueves en las instalaciones del Barcelona, donde también estampará su firma. Si todo marcha según lo previsto, el viernes se pondrá a las órdenes del entrenador Hansi Flick, quien dirige la pretemporada del conjunto culé.

‼️Ya está Karim Adeyemi en Barcelona



El Barça lo ficha por 22M€ fijos, 7M€ en variables por títulos y el Dortmund se queda un 20% de una futura plusvalía en caso de venta



Firmará por 5 temporadas



Mañana revisión médica



Presentación la semana que viene pic.twitter.com/etWfidm4hB — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 15, 2026

El atacante ya conoce al estratega alemán, ya que fue Flick quien lo hizo debutar con la selección absoluta de Alemania cuando apenas tenía 19 años. Ahora volverán a coincidir, esta vez en el Barcelona, donde buscarán pelear por todos los títulos.

Se espera que Adeyemi pueda participar en los próximos partidos amistosos de pretemporada y compartir protagonismo con Anthony Gordon, el otro gran fichaje azulgrana para la nueva campaña.