Adolescente con alerta Alba-Keneth es sorprendida transportando droga

-

La detención de la menor fue posible por denuncias ciudadanas.

OTRAS NOTICIAS: Así localizaron arsenal enviado de Estados Unidos

En seguimiento a denuncias ciudadanas y operativos contra el narcomenudeo, policías de la comisaría 34, lograron la detención de una menor que transportaba droga.

El hecho se registró en el kilómetro 185.2 de San Sebastián, Retalhuleu, cuando detuvieron a una adolescente de 15 años con 115 bolsitas de Piedras de crack y 5 de la droga denominada cristal.

La droga fue incautada para fortalecer las investigaciones correspondientes. (Foto: PNC)

Cuando los agentes procedieron a identificar a la menor, determinaron que contaba con una alerta Alba-Keneth activa.

Según los datos de la alerta, la menor había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de mayo de 2026 en el cantón Xulá, San Sebastián de este departamento.

Las investigaciones sobre la menor, indican que podría ser integrante del barrio 18, aunque las autoridades competentes deberán confirmarlo.