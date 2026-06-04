Así localizaron arsenal enviado de Estados Unidos

Rifles, cañones, pistolas, cargadores y municiones encontraron los agentes en una caja de encomienda.
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La Policía Nacional Civil dio a conocer esta mañana, sobre el hallazgo de un arsenal que venía en una caja de encomiendas enviada desde Estados Unidos.
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron distintos tipos de armas y municiones durante una inspección realizada en la Portuaria en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.
De manera preliminar, reportan la incautación de 21 rifles, tres cañones para arma de fuego, dos pistolas, dos cargadores y 3,037 municiones de diferentes calibres.
Las diligencias de este hallazgo continúan, por lo que las autoridades siguen realizando inspecciones para adjuntar evidencias y recopilar más información sobre este arsenal y hacia dónde estaba dirigido.