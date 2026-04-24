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Aerolínea reanudará vuelos entre ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

  • Por Geber Osorio
23 de abril de 2026, 19:57
La aerolínea&nbsp;relanzará su&nbsp;ruta directa&nbsp;entre&nbsp;Ciudad de Guatemala&nbsp;y&nbsp;San Salvador. (Foto ilustrativa: iStock)

La aerolínea relanzará su ruta directa entre Ciudad de Guatemala y San Salvador. (Foto ilustrativa: iStock)

La ruta Guatemala-San Salvador dispondrá de conexiones desde la capital guatemalteca hacia Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán.

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La aerolínea TagAirlines reanudará su ruta directa entre ciudad de Guatemala y San Salvador, con 10 frecuencias semanales a partir del próximo 4 de mayo.

Esta aerolínea guatemalteca refuerza la conectividad aérea en el principal corredor turístico de Centroamérica durante una etapa de crecimiento del tráfico de pasajeros y modernización de su flota con aeronaves ATR 72.

La operación posiciona a TagAirlines como aerolínea bandera de Guatemala y del Mundo Maya, a la vez que ofrece una respuesta tras la salida de otros operadores en la ruta directa.

Según Agexport Hoy, los vuelos estarán disponibles todos los días, proporcionando mayor flexibilidad a viajes de negocios y turismo.

La demanda de la ruta entre Guatemala y El Salvador se ha mantenido en niveles altos. La reactivación responde, según Agexport Hoy, a requerimientos concretos de movilidad.

Según precisó Marcela Toriello, presidenta y CEO de la compañía, el relanzamiento de la ruta Guatemala–San Salvador dispondrá de conexiones desde la capital guatemalteca hacia Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán.

*Con información de Infobae

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