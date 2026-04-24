Aerolínea reanudará vuelos entre ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

La ruta Guatemala-San Salvador dispondrá de conexiones desde la capital guatemalteca hacia Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán.
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La aerolínea TagAirlines reanudará su ruta directa entre ciudad de Guatemala y San Salvador, con 10 frecuencias semanales a partir del próximo 4 de mayo.
Esta aerolínea guatemalteca refuerza la conectividad aérea en el principal corredor turístico de Centroamérica durante una etapa de crecimiento del tráfico de pasajeros y modernización de su flota con aeronaves ATR 72.
La operación posiciona a TagAirlines como aerolínea bandera de Guatemala y del Mundo Maya, a la vez que ofrece una respuesta tras la salida de otros operadores en la ruta directa.
Según Agexport Hoy, los vuelos estarán disponibles todos los días, proporcionando mayor flexibilidad a viajes de negocios y turismo.
La demanda de la ruta entre Guatemala y El Salvador se ha mantenido en niveles altos. La reactivación responde, según Agexport Hoy, a requerimientos concretos de movilidad.
Según precisó Marcela Toriello, presidenta y CEO de la compañía, el relanzamiento de la ruta Guatemala–San Salvador dispondrá de conexiones desde la capital guatemalteca hacia Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán.
*Con información de Infobae