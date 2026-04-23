¡Caída de granizo! Sierra de Los Cuchumatanes se cubre de blanco

Por segundo día consecutivo, los paisajes de la Sierra de los Cuchumatanes se han cubierto de blanco.
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La Sierra de Los Cuchumatanes, en Huehuetenango, se cubrió de blanco la tarde de este jueves 23 de abril, luego de que se reportara caída de granizo.
La fotografía fue compartida por medio de la página de Facebook de la granja "Ovejas y llamas de la Sierra", en dónde se puede observar el paisaje cubierto de blanco en gran parte.
Además, este es el segundo día consecutivo que sucede la caída de granizo, ya que durante la tarde del pasado miércoles se reportó igual.
En las últimas horas se han registrado lluvias en el lugar, las cuales han sido acompañadas de la caída de granizo, por lo que se ha cubierto de blanco.
Internautas han mostrado su asombro y admiración por las imágenes, pero también han señalado que estos fenómenos naturales podrían provocar pérdidas en las siembras.