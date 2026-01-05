¡En siete fases! Así será el proceso de construcción del Aerometro en la ciudad

-

Los trabajos de este proyecto rápido, confiable y seguro, han comenzado y se llevarán a cabo en fases.

La Municipalidad de Guatemala inició con los trabajos de construcción del primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, afirmó que este proyecto "responde a una necesidad real de la ciudad: movernos mejor. Un sistema moderno que conectará zonas clave de forma más ágil y eficiente, complementándose con otros sistemas de transporte para facilitar traslados más fluidos y ordenados".

Además, el jefe edil afirmó que los trabajos se realizarán por fases para mejorar la movilidad conforme avance el proyecto.

Las fases de construcción

El Aerometro, un proyecto que elevará la movilidad urbana a un nuevo nivel, se realizará en siete fases.

Fase uno: preparación y fundición de las bases estructurales que le darán soporte a la obra.

Fase 2: instalación de los soportes principales.

Fase 3: elevación y fijación de las torres que sostendrán el cableado.

Fase 4: instalación de sistemas electrónicos y mecánicos.

Fase 5: espacios de embarque y desembarque de usuarios.

Fase 6: colocación y ajuste de los cables portadores y tractores.

Fase 7: instalación de cabinas para el transporte de pasajeros.

