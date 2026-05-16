Municipal y su afición convierten los alrededores del Trébol en una fiesta roja

- La pasión escarlata volvió a hacerse sentir en los alrededores del estadio El Trébol. Horas antes del inicio de la final de ida del Torneo Clausura entre Municipal y Xelajú. OTRAS NOTICIAS: La fiesta del Bayern campeón: goleada y triplete de Harry Kane en la Bundesliga Cientos de aficionados rojos comenzaron a llegar para teñir de rojo las calles y acompañar al equipo en una noche decisiva. Con banderas, cánticos y camisolas, la afición edil convirtió el sector en una auténtica fiesta futbolera. Familias completas, grupos de amigos, padres junto a sus hijos y seguidores de todas las edades se hicieron presentes con la ilusión de impulsar al equipo en el primer paso hacia el ansiado título 33. Pasión roja. Esta familia llegó al estadio a apoyar con todo a Municipal. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario) Entre la multitud también destacaron aficionados disfrazados del Hombre Araña, quienes llamaron la atención de los presentes y aprovecharon para fotografiarse con otros seguidores antes del encuentro. Uno de los aficionados rojos llegó con su máscara del Hombre Araña. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario) La afición roja llegó con la misión de hacerse sentir como el jugador número 12, alentando sin descanso desde las gradas del Trébol en un duelo que paraliza al futbol guatemalteco y marca el inicio de una nueva batalla por la corona nacional.