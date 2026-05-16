La fiesta del Bayern campeón: goleada y triplete de Harry Kane en la Bundesliga

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El "Schale", el trofeo con forma de ensaladera que acredita al campeón de la Bundesliga, fue entregado al Bayern poco después de que el gigante bávaro goleara 5-1 al Colonia en el Allianz Arena en la última fecha de la Bundesliga.

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Campeón desde hace semanas de su título 35º de la liga alemana, el Bayern terminó la temporada liguera con 122 goles.

El domingo, el colombiano Luis Díaz y el resto del equipo dirigido por Vincent Kompany proseguirán con los festejos desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que da a la Marienplatz, antes de prepararse para la final de la Copa alemana, el próximo sábado en Berlín ante el Stuttgart.

El delantero Harry Kane terminó esta temporada con 36 goles en la Bundesliga. (Foto: AFP)

Clasificados a la Champions

Pero si el foco festivo del fin de semana en Alemania estaba en Múnich, donde el francés Michael Olise recibió el premio al mejor jugador de la temporada, el interés deportivo se centraba en Fráncfort, donde el Stuttgart (4º) empató con el Eintracht (2-2) y selló el último boleto a la próxima edición de la Champions League.

Los suabos terminan el campeonato en cuarta posición, por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund y el Leipzig.

Dieses Team. Diese Fans.

Der Club aus Cannstatt ❤️#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #SGEVfB pic.twitter.com/Wn4bS6sXVb — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) May 16, 2026

El Bayer Leverkusen y el Hoffenheim jugarán la Liga Europa, mientras que el Friburgo pasará por la fase de repesca de la Conference League, salvo que gane la Liga Europa el miércoles en Estambul contra el Aston Villa, lo que le dará una plaza en la Liga de Campeones.

En el otro extremo de la tabla, Heidenheim cayó en casa contra Maguncia (2-0) y el St. Pauli también perdió en su estadio frente al Wolfsburgo (3-1). Con 29 puntos, Heidenheim y St. Pauli descendieron a la segunda división.

El Wolfsburgo (32), por su parte, disputará una eliminatoria de promoción contra el tercero de la Bundesliga 2, que puede ser el Elversberg, el Hanóver o el Paderborn.