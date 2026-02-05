Versión Impresa
Pasión sin límites: Así apoya la afición de Xelajú a su equipo contra Monterrey

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
04 de febrero de 2026, 19:13
La afición de Xelajú demostró su amor incondicional al viajar para apoyar a su equipo en el juego contra Rayados de Monterrey. (Foto: Juan y Pedro Mijangos)
La afición de Xelajú volvió a responder al llamado de su equipo y llegó en buen marco de número al estadio Cementos Progreso para brindar aliento en el duelo contra el poderoso Rayados de Monterrey, en la ida de la fase inicial de la Copa de Campeones 2026.

Desde tempranas horas, el acceso a la zona 6, se congestionó debido a la marea roja y azul de quetzaltecos, que hicieron el recorrido de unos 200 kilómetros para estar de cerca con su representativo, que se ganó el derecho de estar en la máxima competición de clubes del área, tras ser subcampeón centroamericano.

Niños, jóvenes y adultos pusieron el ambiente en las horas previas, posando para las postales del recuerdo o con cánticos y porras que inundaron las redes sociales, en otra muestra de lo apasionados que son y de que a donde vayan los chivos, ellos siempre estarán apoyándolos.

