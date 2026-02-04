¡El reto mayúsculo! Xelajú debuta en Concacaf ante el gigante Monterrey

-

Xelajú afronta un reto mayúsculo en el ámbito internacional y será en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, cuando debute este miércoles en el Cementos Progreso, (7:00 p. m.) contra el gigante Monterrey, en la ida de la búsqueda por el pase para los octavos de final.

Los chivos son los únicos representantes de Guatemala en el certamen regional y comandados por el azteca Roberto Hernández, aspiran a seguir en la misma línea competitiva de la Copa Centroamericana 2025, en la que terminaron subcampeones.

Pese al cambio de entrenador, Hernández por Amarini Villatoro, el equipo ha mostrado buenas sensaciones en el torneo Apertura 2026, situándose en el segundo lugar, actuación que genera expectativas en la afición para dar un batacazo y encaminar la serie.

El cuadro quetzalteco se reencuentra con los rayados trece años después, y si jugadores como Jesús López, Yilton Díaz o Steven Cárdenas andan finos, querrán sacarse la espina de haber perdido la eliminatoria (4-2) en la desaparecida Liga de Campeones, en 2013. El gran ausente será Jorge Aparicio por sanción.

Enfrentar a rivales mexicanos, debido a las diferencias en el nivel futbolístico, representa un verdadero desafío para los clubes guatemaltecos, pero el rebaño sabe lo qué es convertirse en David para tumbar a Goliat, como ya lo hizo en 2012, al dejar fuera a las Chivas.

La ilusión está, los chivos han ganado créditos y la afición contempla volver a llenar la instalación de la zona 6, que aunque prestada, porque las exigencias no permiten jugar en el Mario Camposeco, ha sido testigo de partidos épicos y memorables.

¿Buenas noticias?

El cuadro regiomontano, cinco veces monarca de la competición, arribó al país ayer por la tarde y no hizo el reconocimiento de cancha. No tendrá a Víctor Guzmán y Carlos Salcedo, por molestias físicas, y tampoco al exjugador del Real Madrid, Sergio Canales, uno de los creativos en el medio campo.

Dichas ausencias podrían ser un factor clave en el desarrollo del encuentro y a las que los quetzaltecos querrán sacarle provecho para ir con ventaja a la revancha el próximo martes en el estadio BBVA, una de las sedes para el Mundial United 2026.