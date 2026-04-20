¡Aficionados enardecidos! Clásico de Paraguay termina en golpes (video)

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Todo empezó desde la tribuna, niños y mujeres trataron de escapar de la turba.

Medio centenar de heridos y unos 63 detenidos dejaron los disturbios ocurridos el domingo en el estadio Defensores del Chaco en Asunción durante el clásico del fútbol paraguayo Olimpia-Cerro Porteño, que terminó suspendido, informó este lunes la policía.

El partido fue suspendido a los 29 minutos por falta de garantías, según lo dispuso el árbitro.

"Hubo seis detenidos a disposición del Ministerio Público, siete aprehendidos por tenencia de armas y estupefacientes, 18 aprehendidos por alcotest positivo y 32 cuidacoches bien identificados", precisó el comandante de la Policía nacional, comisario César Silguero, en conferencia de prensa.

Los disturbios se originaron en la tribuna norte del Defensores del Chaco, el principal estadio del país, que albergó a 40 mil personas. En un primer momento se habían reportado un centenar de arrestos.

Violencia en el fútbol de #Paraguay. El clásico entre Olimpia y Cerro Porteño terminó con varios heridos y más de un centenar de detenidos. Durante el primer tiempo, el árbitro Juan Gabriel Benítez detuvo el encuentro por graves incidentes en Graderías Norte, transformando el… pic.twitter.com/VTjMWBu64w — Periódico D'Una (@periodicodeuna) April 20, 2026

La mayoría, incluidos mujeres y niños, se dispersó en medio de escenas de desesperación cuando eran alcanzados por gases lacrimógenos.

Los incidentes se iniciaron fuera del estadio con un grupo de barras bravas de Cerro Porteño, que antes del partido forzaron su ingreso al recinto, explicó la Policía.

"Los buses (de la barra) llegaron tarde. Algunos no tenían entrada, otros mostraron boletos usados. Quisieron forzar su ingreso. Comenzaron a crear disturbios", relató el comisario Juan Aguero, director policial de Asunción.

"Una vez en la gradería, los hinchas comenzaron a arrojar cascotazos y botellas cargadas con agua u orina. Un personal del grupo táctico perdió el equilibrio por recibir patadas y empujones. Ya tenemos la identificación de los autores", precisó el director de Eventos Deportivos, comisario Héctor Fernández.