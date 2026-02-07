Alta afluencia en frontera migratoria por el show de Shakira en El Salvador (video)

-

Este 7 de febrero será la primera presentación de Shakira en El Salvador.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona recuerda a su mamá con foto de antaño

Desde el 6 de febrero, varios visitantes comenzaron a movilizarse hacia los distintos puntos migratorios para asistir al tan esperado concierto de la cantante colombiana.

El Salvador será la única sede centroamericana de esta gira, lo que ha generado un gran entusiasmo entre los residentes de países vecinos, incluidos los guatemaltecos, por presenciar esta presentación icónica.

En el puesto fronterizo terrestre Valle Nuevo, ubicado en el municipio de Jalpatagua, Jutiapa, ha registrado gran afluencia de visitantes que se movilizarán a El Salvador.



Afluencia migratoria ante el concierto de Shakira en El Salvador.

Dirlyn González/Nuestro Diario pic.twitter.com/Da0IJfcHX1 — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) February 7, 2026

Shakira se presentará también el 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Mágico González, en donde fue instalado un montaje especial para dar la bienvenida e inaguración de su gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".