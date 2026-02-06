Versión Impresa
Ricardo Arjona recuerda a su mamá con foto de antaño

  • Por Selene Mejía
06 de febrero de 2026, 15:48
Ricardo Arjona recordó a su madre con una hermosa fotografía. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona compartió una foto de su mamá en redes sociales escribiendo un lindo mensaje.

Mientras realiza su gira por Estados Unidos el cantautor dedicó unas palabras a su raíz. 

"Lo más lindo de lo lindo del universo, nació un día como hoy, la Mimi", fueron las palabras que le dedicó a Noemi Morales. 

En la imagen Noemi aparece luciendo un vestido verde que y unos aretes grandes en plata. 

Noemí Morales de Arjona

Nació un 5 de febrero alrededor de los años 30. Se graduó como maestra e inició su carrera en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, donde conoció a Ricardo Arjona Moscoso. Tuvo 3 hijos: Ricardo Arjona, Ingrid y Verónica. Destacó mo una gran educadora. 

ricardo arjona mimi

