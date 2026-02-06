Ricardo Arjona recuerda a su mamá con foto de antaño

Ricardo Arjona compartió una foto de su mamá en redes sociales escribiendo un lindo mensaje.
OTRAS NOTICIAS: Así era Mimi, la madre de Ricardo Arjona
Mientras realiza su gira por Estados Unidos el cantautor dedicó unas palabras a su raíz.
"Lo más lindo de lo lindo del universo, nació un día como hoy, la Mimi", fueron las palabras que le dedicó a Noemi Morales.
En la imagen Noemi aparece luciendo un vestido verde que y unos aretes grandes en plata.
Noemí Morales de Arjona
Nació un 5 de febrero alrededor de los años 30. Se graduó como maestra e inició su carrera en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, donde conoció a Ricardo Arjona Moscoso. Tuvo 3 hijos: Ricardo Arjona, Ingrid y Verónica. Destacó mo una gran educadora.
MIRA: