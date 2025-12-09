Agente municipal se va a los golpes en plena calle (video)

El video que muestra a una agente de tránsito en plena pelea se ha hecho viral.
Un video muestra a una agente de tránsito de Suchitepéquez, Mazatenango, agrediéndose físicamente con otra mujer en plena calle.
Se desconoce la ubicación exacta del incidente, pero el hecho quedó grabado por uno de los usuarios.
Mira el video aquí:
Incidente similar en Mixco
Un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva fue agredido por un conductor, durante un operativo de control vial en la zona 1 de ese municipio.
El incidente ocurrió cuando el policía realizaba una inspección de rutina y solicitó al conductor la tarjeta de circulación del vehículo. Sin embargo, la situación se tornó tensa y una discusión terminó en agresión física.
El conductor reaccionó violentamente luego de que el agente le impusiera una multa de Q1mil.