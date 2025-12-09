Los hombres que pretendían escapar luego de asesinar a un joven de 23 años

Ambos detenidos pretendían escapar luego de cometer el crimen.
Carlos Alberto Miguel Sebastián, de 20 años, alias "C-1" y Gerber Giovani González Silvestre, de 18 años, alias "Calaca", fueron capturados al intentar escapar luego de cometer un crimen.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), los dos sujetos atacaron a tiros a un joven de 23 años, quien perdió la vida a consecuencia de las múltiples heridas.
El hecho ocurrió en la colonia Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva.
De acuerdo a las autoridades, los ahora detenidos pertenecen a la Mara Salvatrucha.
Al momento de su captura se les decomisó una pistola Ruger con una tolva y municiones, sin la documentación legal. Además se les incautó una motocicleta Serpento M-690HWL, en la que iban a escapar.
Dentro de una mochila llevaban varias prendas de vestir, las que posiblemente utilizan tras cometer delitos.