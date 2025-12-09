Versión Impresa
Los hombres que pretendían escapar luego de asesinar a un joven de 23 años

  • Por Jessica González
09 de diciembre de 2025, 09:24
Los hombres fueron sorprendidos cuando intentaban escapar. (Foto: archivo/Soy502)

Ambos detenidos pretendían escapar luego de cometer el crimen.

Carlos Alberto Miguel Sebastián, de 20 años, alias "C-1" y Gerber Giovani González Silvestre, de 18 años, alias "Calaca", fueron capturados al intentar escapar luego de cometer un crimen.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los dos sujetos atacaron a tiros a un joven de 23 años, quien perdió la vida a consecuencia de las múltiples heridas.

(Foto: PNC)

El hecho ocurrió en la colonia Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva.

De acuerdo a las autoridades, los ahora detenidos pertenecen a la Mara Salvatrucha.

Al momento de su captura se les decomisó una pistola Ruger con una tolva y municiones, sin la documentación legal. Además se les incautó una motocicleta Serpento M-690HWL, en la que iban a escapar.

(Foto: PNC)

Dentro de una mochila llevaban varias prendas de vestir, las que posiblemente utilizan tras cometer delitos.

