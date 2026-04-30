El agente de PNC que fue localizado sin vida a un costado de la carretera

Un agente de la Policía Nacional Civil fue encontrado sin vida a un costado de la carretera. El hecho quedó registrado en Cuilapa, Santa Rosa.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:12 horas del pasado miércoles, cuando vecinos alertaron sobre el cuerpo de un hombre tendido a pocos metros de la vía.

Al llegar al lugar, socorristas y agentes policiales confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Horas después fue identificado como Josué González, agente de la PNC, originario de Llano Grande, San José Acatempa, Jutiapa.

Según información preliminar, se conducía en motocicleta al momento del percance.

Las autoridades presumen que se trató de un accidente de tránsito, aunque el caso continúa bajo investigación. Tampoco descartan que otro vehículo haya estado involucrado y se diera a la fuga.

La escena quedó registrada en una curva de la ruta. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)